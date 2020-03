Badalona es manifesta en contra de la pujada abusiva dels lloguers

Uns 800 veïns de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Terrassa i Granollers es van manifestar ahir a Badalona per «denunciar les pràctiques especulatives del fons voltor Azora» i exigir al Govern «una regulació en els preus de lloguer». La concentració va ser organitzada pel Sindicat de Llogateres i el seu portaveu, Jaume Palomera, va denunciar que «en aquest país l'habitatge no és un dret» perquè «s'està tractant com una mercaderia, com un producte financer». Palomera va explicar que les 250 famílies afectades per les «apujades abusives» han decidit sortir al carrer per demanar al fons Azora que «s'assegui a negociar». «Han patit de mitjana un increment del 80 % del preu, i en alguns casos ha arribat al 130 %», ha criticat.

El Sindicat de Llogateres denuncia que el fons ofereix contractes amb irregularitats, com per exemple plantejant augments interanuals, prohibits pel darrer decret llei aprovat per la Generalitat. El seu portaveu va considerar que «és un abús absolutament intolerable» que «algú que està pagant 600 euros de lloguer hagi de passar a pagar-ne 1.300 o marxar de casa». «Això està passant perquè en aquest país els preus del lloguer no estan regulats», va reflexionar en veu alta tot preguntant: «Com pot ser que tinguem un salari mínim i que, en canvi, acceptem que de la nit al dia ens puguin apujar el preu del lloguer el 100 %?».

Jaume Palomera va explicar que ahir també van sortir al carrer per dir a l'Estat que «reguli d'una vegada per totes el lloguer». «S'ha d'acabar que et puguin apujar el lloguer de forma il·limitada i que hi hagi expulsions injustificades», va reclamar. «Vivim en un país on quan se t'acaba el contracte no saps si podràs seguir vivint a casa teva, al teu barri, o hauràs de continuar la vida en un altre lloc», va lamentar.

En el mateix sentit ha parlat als mitjans Paqui Sánchez, una veïna que viu al bloc Lazora de Badalona. «Lazora ens està imposant apujades abusives del lloguer, en el nostre cas arriben al 80%», va explicar tot denunciant que fins ara pagaven 1.000 euros i que ara els en demanen 1.800. «Els veïns estan marxant i estem rebent burofaxs amenaçadors per haver penjat pancartes a les façanes»,va detallar tot subratllant que només volen negociar amb el fons.

La manifestació d'ahir va començar a les 11 del matí a la plaça de la Vila de Badalona i va acabar al bloc de pisos de Lazora pròxim a la platja. Els manifestants van denunciar que entre les cinc ciutats catalanes hi ha 7.000 pisos afectats per aquest fons, que «aplica clàusules i augments dels lloguers abusius».

Els assistents portaven pancartes on es podia llegir «stop lloguers abusius», «els veïns en lluita» i «les veïnes ens hem unit cada com més i ens hem rebel·lat».

La manifestació va ser encapçalada amb una pancarta que deia: «contra el fons voltor regulació dels lloguers».Coordinats pel Sindicat de Llogateres de Catalunya es va posar en marxa la campanya #TodasVsAzora amb les seccions sindicals dels diferents municipis i les sis assemblees de veïns de les onze finques.