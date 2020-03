L'acte a Perpinyà aprofundeix les diferències entre el sobiranisme

L'acte del Consell per la República a Perpinyà, capitalitzat dissabte per l'expresident català Carles Puigdemont, va emfatitzar les diferències estratègiques entre JxCat, ERC i CUP, quatre dies després de la primera reunió de la taula de negociació entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya. L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, es va donar aquest dissabte passat un bany de masses en l'acte de Perpinyà organitzat pel Consell per la República, en què va evitar fer esment a la taula de negociació i al diàleg, va apel·lar a la «mobilització permanent» i va instar el sobiranisme a «preparar-se» per a la «lluita definitiva».

Més contundent va ser l'eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, que va instar l'independentisme a no deixar-se «enredar» per «l'enganyifa» de la taula de negociació que van pactar Esquerra Republicana de Catalunya i PSOE per a la investidura del president Pedro Sánchez i en la qual s'asseuen també JxCat i el president català Quim Torra.

La secretària general adjunta i portaveu d' ERC, Marta Vilalta, que, com la resta de la plana major del partit, no va assistir a Perpinyà, va discrepar, en un entrevista a TV3, de les crítiques de Clara Ponsatí. Vilalta va remarcar que cal combinar diàleg i mobilització, i va apostar per «aprofitar l'oportunitat» de la taula de negociació amb el Govern central per una qüestió de «responsabilitat», encara que en sigui escèptica.

En aquest sentit, va llançar un avís al partit socialista: «Si la taula s'encalla, la legislatura haurà acabat».

El conseller d'Acció Exterior i també dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya, Alfred Bosch, va emfatitzar que l'estratègia del seu partit és avançar cap a «un referèndum reconegut arreu del món i validat per la comunitat internacional», i va indicar que si l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont «contribueix a avançar en aquesta direcció, ens sembla correcte».

«El que hem de fer és ser capaços d'unir totes les estratègies perquè el poble de Catalunya pugui decidir», va afegir Bosch en una entrevista a La Vanguardia.

La CUP, que no va assistir com a organització a Perpinyà, es va reafirmar ahir en l'opinió que era un «acte electoral» de JxCat, perquè ja se sap que hi haurà eleccions catalanes properament i només falta saber-ne la data.

En tot cas, la formació independentista va puntualitzar que comparteix la lluita «antirepressiva» i que se solidaritza amb els polítics presos i els «exiliats», per als quals es va organitzar l'acte d'aquest dissabte a la Catalunya Nord.

Així es va expressar la portaveu de la CUP, Maria Rovira, després de la reunió d'un consell nacional en què els antisistema es van conjurar per aprofitar les properes eleccions catalanes per tal de tornar a ser «decisius», en un moment que no creuen que sigui el de la «resolució del conflicte», sinó el més òptim per a «l'acumulació de forces» dins de l'independentisme.

Recelosos amb la taula de diàleg del Govern i la Generalitat, la CUP va deixar clar que el dret a l'autodeterminació de Catalunya no ha de ser objecte de negociació, sinó tan sols de parlar de les condicions per al seu exercici.

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, va instar JxCat a determinar si s'alinea «amb el diàleg o amb els enemics del diàleg».

«No pot ser que tinguin un peu a la taula de diàleg i que amb l'altre vulguin fer una traveta per des- carrilar l'única oportunitat històrica per solucionar el conflicte polític a Catalunya», va emfatitzar Mena.