Puigdemont, sobre la taula de diàleg: «De moment no és útil perquè no ha arribat a cap acord»

L'expresident Carles Puigdemont ha reconegut un cert "escepticisme" sobre la taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol. "De moment no és útil perquè no ha arribat a cap acord", ha dit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Al líder de Junts per Catalunya l'interessen "les decisions" que es prenguin en aquesta negociació i, per això, ha reclamat cautela. "Hem de ser prudents per no aixecar falses expectatives", ha alertat. L'eurodiputat de JxCat considera que l'independentisme ha d'estar en "un estat de negociació permanent, però també de mobilització".

"El Sit and Talk no pot ser un Wait and See", ha afirmat. Així, Puigdemont, ha avisat que cal preparar el terreny per si el diàleg falla. "Preparem-nos per a la pròxima paret que posarà l'estat espanyol", ha alertat.

Puigdemont considera que ara com ara l'independentisme no està preparat per afrontar un intent de secessió. El líder de JxCat ha posat en dubte que l'estat espanyol s'obri a una negociació sobre una separació "amistosa" encara que l'independentisme guanyi a les urnes amb més del 50% dels vots l'estat. "Tenim la responsabilitat de preparar aquest escenari", ha dit.

L'expresident que ha admès que l'octubre del 2017 esperaven tenir al davant "un estat democràtic" que acceptés seure a la taula a negociar després del referèndum.



Via unilateral



Puigdemont no renuncia a la via unilateral per fer la independència. Si bé per a ell el seu referent és una secessió en termes "amistosos" com en el cas de Montenegro, no descarta la unilateralitat. "És l'últim recurs que tenim, no el podem abandonar", ha reivindicat.



Repàs sobre Perpinyà



Puigdemont ha assegurat que amb l'acte de Perpinyà no tenia cap "intenció d'intervenir en campanyes electorals" i ha criticat que "algunes persones" intentessin "estigmatitzar" la concentració "per interessos partidistes".

Puigdemont ha reivindicat que el Consell per la República pretén "continuar defensant des de l'exili" el que es va fer 1-O. Tot i això, Puigdemont ha assegurat que és "perfectament legítim no ser al Consell", en referència a l'absència de la CUP a l'acte de dissabte.

El líder de JxCat creu que els xiulets durant la intervenció del líder d'ERC, Oriol Junqueras, no eren contra ell, sinó contra la taula de diàleg i l'estat espanyol. «Jo no hauria xiulat res», ha reblat.

Pel que fa al discurs de l'eurodiputada Clara Ponsatí sobre les protestes de la plaça Urquinaona, Puigdemont també ha dit que ell no hi seria, però ha defensat que no s'ha de "criminalitzar un moviment per les accions de protesta que es poden produir en un moment determinat".



Escenari electoral



Puigdemont s'ha negat a respondre sobre els plans de JxCat un cop es convoquin eleccions a Catalunya. El líder del partit no ha volgut fer comentaris al respecte per no "barrejar" JxCat i el Consell per la República. "No em vull posicionar avui sobre aquesta qüestió", ha conclòs.



Pendent del suplicatori



Pel que fa al suplicatori, Puigdemont ha reconegut que la posició del PP, el PSOE i Ciutadans a l'Eurocambra és "forta" i veu possible que "imposin" el seu criteri en la votació dels tres grups majoritaris. Així, Puigdemont creu que han de ser "realistes" davant l'escenari de pèrdua de la immunitat europarlamentària, però aposta per defensar-se.

"Encara que perdem el suplicatori, almenys lluitarem una batalla política", ha avançat.