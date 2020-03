Turquia desafia la UE en obrir la seva frontera a uns 76.000 migrants

Alguns migrants a punt d'entrar a Grècia per la frontera amb Turquia

Alguns migrants a punt d'entrar a Grècia per la frontera amb Turquia reuters

El Govern turc va informar que més de 76.000 immigrants han abandonat el país en les últimes 48 hores amb destinació a Europa a través d'Edirne, la localitat pròxima a la doble frontera amb el sud de Bulgària i el nord-est de Grècia, i d'Ipsala, a uns 80 quilòmetres al sud, on l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va constatar la presència aquesta nit de més de 13.000 persones repartides en diversos grups a l'espera d'entrada.

Aquesta obertura fronterera té lloc enmig d'una setmana crítica per a Turquia a la guerra de Síria, on almenys 36 dels seus militars van morir a causa d'un bombardeig de l'Exèrcit sirià a la regió de Idlib, l'últim gran bastió dels grups rebels i jihadistes, i després de repetides crítiques del president turc, Recep Tayyip Erdogan, contra la suposada falta de compromís de la Unió Europea en l'acord econòmic pel qual Ankara s'ha convertit en un «estat tap» d' les ones migratòries.

En resposta, a Grècia el primer ministre, Kyiriakos Mitsotakis, va anunciar ahir la suspensió durant un mes de la tramitació de peticions d'asil com a mesura de «dissuasió» davant la decisió de Turquia d'obrir la frontera amb la UE i permetre el pas de migrants i refugiats. «El nostre Consell de Seguretat Nacional ha pres la decisió d'incrementar al màxim el nivell de dissuasió a les nostres fronteres. A partir d'ara i durant un mes no acceptarem sol·licituds d'asil noves», va explicar. En concret, el mandatari invoca l'Article 78.3 del Tractat Sobre el Funcionament de la Unió Europea (TFUE), que assenyala que «en cas que un o més Estats membre afrontin una situació d'emergència per l'arribada sobtada de ciutadans de tercers països, el Consell, pot adoptar mesures provisionals».