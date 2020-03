Brussel·les eleva de «moderat a alt» el risc a la UE

La Comissió Europea va elevar ahir de «moderat a alt» el risc de contagi del coronavirus a la Unió Europea (UE) i, conseqüentment, va anunciar la creació d'un gabinet de crisi integrat per cinc comissaris per coordinar la resposta europea. En total es van produir fins ahir 38 morts pel coronavirus a la Unió Europea, territori en el qual s'han identificat prop de 2.200 casos, segons les dades ofertes pel Centre Europeu de Prevenció de Malalties. Itàlia segueix al capdavant dels països de la UE amb més casos, seguit de França, Alemanya i Espanya.

«El virus continua escampant-se. Sabem que són molt necessàries les accions per afrontar-lo en moltes facetes», va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una roda de premsa a Brussel·les per informar dels detalls del gabinet de crisi de la UE. La conservadora alemanya va recalcar que la situació és «molt complexa» i «requereix tant accions molt ràpides com una forta coordinació» entre països i àrees, raó per la qual Brussel·les va dissenyar aquest nou equip de resposta per actuar sobre tres vessants: la sanitària, l'econòmica i la mobilitat dels ciutadans.

Per a això treballaran de la mà dels comissaris responsables de Gestió de Crisi: Janez Lenarcic; de Salut, Stella Kyriakides; d'Interior, Ylva Johansson; de Transports, Adina Valean; i d'Economia, Paolo Gentiloni.

El Parlament Europeu ha suspès totes les activitats no legislatives pel coronavirus durant tres setmanes. Així ho va anunciar el president de la institució, David Sassoli, en una roda de premsa. Conferències, visites o audiències en els comitès parlamentaris a la seu de la cambra es cancel·len, però la celebració del pròxim plenari a Estrasburg es manté.

L'Eurocambra tampoc farà missions electorals i limitarà les delegacions a l'exterior. Sassoli va defensar aquesta mesura de «precaució» perquè encara no hi ha una vacuna contra el coronavirus i pel caràcter «obert» de la institució. Sassoli va assegurar que «si la situació canvia» estan disposats a «revisar» aquesta suspensió de les activitats no parlamentàries.

D'altra banda, el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va reconèixer que el nou coronavirus, batejat amb el nom de Covid19, «no és la grip», si bé va assegurar que amb mesures correctes l'epidèmia es pot aturar.

En aquest sentit, Tedros va recordar que la principal preocupació que tenen les autoritats sanitàries a nivell mundial són els brots del nou coronavirus que hi ha a Corea del Sud, Itàlia, Iran i Japó.

Trump fa una «crida a la calma»

El president nord-americà, Donald Trump, va acusar ahir els membres del Partit Demòcrata de «sembrar la por» entre la població després que dues persones morissin el cap de setmana en contraure el nou coronavirus. «Vaig ser criticat pels demòcrates quan vaig tancar el país als xinesos molt abans que ningú ho recomanés. Això va salvar moltes vides. Els demòcrates estaven treballant en el frau de l' impeachment. No en tenien ni idea! Ara estan sembrant la por», va expressar en un missatge difós en el seu compte de Twitter. El mandatari, que va intentar rebaixar la por i va instar a la «calma» i la «precaució», va lloar l'actuació de la seva administració davant la crisi.