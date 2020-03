Egipte adverteix Etiòpia que no ompli encara la presa del Gran Renaixement

El ministre d'Afers Exteriors egipci, Same Shukri, va advertir ahir Etiòpia que no pot «sota cap circumstància» utilitzar el cabal del riu Nil per tal d'omplir la mastodòntica presa del Gran Renaixement fins que no hi hagi un acord amb els països que hi ha riu avall.

Shukri va comparèixer en una trucada telefònica en un programa de la televisió egípcia en què va reiterar la voluntat d'Egipte d'assolir un acord negociat davant les conseqüències que tindrà l'ús de la presa per als països que es troben més a nord de la infraestructura.