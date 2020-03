L'Estat registra 150 casos de coronavirus, set d'ells en estat greu i almenys 14 sense vincle epidemiològic clar. Aquests estan repartits entre Andalusia, Euskadi i Comunitat de Madrid. Hi ha quinze casos molt recents que encara s'estan acabant de confirmar, ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha detallat que hi ha 13 casos entre el personal sanitari, i per això s'estan prenent mesures concretes per evitar més contagis en aquest col·lectiu. Les tres comunitats amb casos d'origen desconegut estudien mesures addicionals en zones concretes, com el tancament d'escoles o l'ús de mascaretes entre la població amb problemes respiratoris.

Simón ha indicat que fins que les comunitats no avaluïn quines mesures addicionals poden prendre prefereix no concretar-les massa, tot i que n'ha apuntat algunes. Hi ha un llistat de deu, però ha insistit que es poden adoptar dues, deu o cap, en funció de la seva efectivitat. "Es poden utilitzar si tenen sentit. Si es detecta una transmissió comunitària i sabem que no ha començat avui o ahir, tancar una ciutat no serveix de res", ha argumentat.

Sí que ha avançat, per exemple, que la Comunitat de Madrid ja ha incrementat la sensibilitat del seu sistema en incloure totes les pneumònies víriques que arriben als hospitals.

De moment, ha dit Simón, la situació no fa canviar l'escenari de contenció actual, i ha insistit que "si es prenen mesures especials seria en zones molt concretes i per raons específiques en cadascuna d'elles".

Sobre els professionals sanitaris infectats, ha indicat que cal anar en compte a l'hora de posar els seus contactes en quarantena. "És una línia fina i cal temps per avaluar els casos, perquè no totes les persones que són contacte d'un cas s'han d'aïllar", ha dit.

També ha demanat paciència als usuaris perquè el sistema de salut pateix una sobrecàrrega important, ja que la recerca de centenars de contactes i el seu control diari porta molta feina i molt temps.

Pel que fa als set casos greus, que estan a l'UCI, ha indicat que evolucionen de forma estable dintre de la gravetat.

En preguntar-li sobre un partit de la Lliga de Campions entre el València i l'equip italià de l'Atalanta, ha avançat que aquesta tarda es prendrà una decisió al respecte. "No té sentit que si allà no es poden concentrar els portem a concentrar-se aquí", ha apuntat.