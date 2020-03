Una dona de 87 anys amb patologia prèvia, primera mort per coronavirus a Catalunya

Una dona de 87 anys amb patologia prèvia és la primera mort per coronavirus a Catalunya, segons ha informat aquest divendres a la nit el Departament de Salut. La dona va ingressar ahir dijous a l'Hospital Germans Trias i Pujol ja en un estat delicat. Presentava símptomes de diferents malalties, i entre les proves que se li van fer també hi va entrar la del coronavirus covid-19, a la qual va donar positiu. Segons Salut, la dona ha mort fa poques hores.

A banda, també s'ha informat que en les darreres hores hi ha hagut nou casos més de la infecció a Catalunya, entre aquests els de la víctima mortal. En total, doncs, hi ha actualment 46 casos d'infecció per covid-19 a Catalunya, 2 de greus.