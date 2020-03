Unes cinquanta persones de SCC tallen la Via Augusta en protesta per la Meridiana

Una cinquantena de persones convocades per Societat Civil Catalana (SCC) va tallar ahir la Via Augusta de Barcelona a l'accés dels Túnels de Vallvidrera. L'entitat va impulsar una acció reivindicativa «contundent» per denunciar els prop de 150 dies que grups independentistes tallen la Meridiana. El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, va assegurar que els independentistes que protesten a la Meridiana «entorpeixen» la vida de la ciutadania i que amb l'acció a la Via Augusta volen instar el Govern a actuar. «SCC ha dit que s'ha acabat que l'independentisme faci el que vulgui a Catalunya com si fos de la seva propietat. Nosaltres posem el mirall per girar full i recuperar la convivència», va argumentar Sánchez Costa.

El tall a la Via Augusta va començar a les set de la tarda i va acabar puntualment trenta minuts després. La cinquantena de persones que van mobilitzar-se van mostrar una pancarta sota el lema «Tallem els talls, solidaritat amb els afectats pels talls de la Meridiana».