Tallers, jocs i esports en una nova jornada sense cotxes a Barcelona

Tallers mediambientals, jocs, circuits de bicicletes, taules de ping-pong, espectacles itinerants o una cadena lila per celebrar el Dia de la Dona van ser algunes de les activitats que van tenir lloc al carrer Aragó en el marc de la iniciativa Obrim carrers, oferint una imatge inèdita d'una de les grans artèries de la ciutat. Sense trànsit rodat, el carrer va abaixar el volum de decibels i es va omplir de persones que hi passejaven a peu, com si fossin a una rambla o passeig per a vianants. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va celebrar la «bona acollida» de la iniciativa»