El Govern es prepara per si cal aplicar mesures estrictes pel coronavirus com el tancament d'escoles

El Govern es prepara per si calgués aplicar mesures estrictes en la línia de les que s'estan adoptant a Madrid. "No puc dir avui si hi arribarem o no. Avui no, però és possible". Així s'ha expressat a Catalunya Ràdio la consellera de Salut, Alba Vergés, en preguntar-li si s'arribarà al punt de tancar escoles i universitats. Vergés ha indicat que l'avantatge que té Catalunya és que es pot preparar millor, perquè de moment no té cap focus preocupant. "Ens estem preparant per a un augment de casos forts", ha dit la consellera, que ha explicat que ja s'està organitzant el sistema sanitari. Alhora, ha recomanat que persones grans o amb patologies limitin les sortides, i que la població en general no vagi a treballar si té tos o febre.

"Ens hem de preparar nosaltres i absolutament tothom", ha indicat Vergés, que ha explicat que el Govern treballa amb el sistema sanitari perquè estigui preparat per afrontar un augment de casos. Així, els hospitals ja estan preveient com s'organitzaran i quines zones habilitaran per atendre els contagiats.

La consellera ha afegit que també hi ha coordinació amb el sistema educatiu i en general amb tots els àmbits. "No cal avançar escenaris, però sí que estem preparant-nos per a tots els escenaris", ha insistit.

Mentrestant, ha recomanat a la població autoprotecció, que és "la millor protecció quan no hi ha vacuna". En aquest sentit, ha suggerit que persones vulnerables, grans o amb patologies limitin les sortides i estiguin a casa el màxim de temps possible, és a dir, "evitar socialitzar-se al màxim".

També ha subratllat que qualsevol persona que es trobi malament, que tingui tos o que tingui febre, no ha d'anar treballar.

Sobre el cas de la dona que va morir a Can Ruti, ha explicat que a partir d'ara el protocol incorporarà que tota pneumònia i patologia respiratòria ja es classifiqui com a cas sospitós de coronavirus, el que permetrà detectar el més aviat possible i que els professionals ja estiguin més protegits.

Pel que fa a la suspensió de grans reunions o congressos, ha explicat que s'ha demanat al personal essencial que no hi assisteixi, i això inclou metges, però també Mossos d'Esquadra, SEM, Bombers i Protecció Civil. Sobre el Saló de l'Ensenyament, ha indicat que ara mateix no hi ha una raó objectiva per suspendre'l, però hi ha contacte permanent amb Fira de Barcelona perquè les circumstàncies poden canviar d'un dia per l'altre.