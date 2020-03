L'OMS afirma que els brots de coronavirus ja es poden definir com una pandèmia

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va informar ahir que els brots de coronavirus causants de la malaltia Covid-19 ja es poden definir com una «pandèmia», després que el nombre de casos fora de la Xina s'hagin multiplicat per 13. «Pandèmia no és una paraula per utilitzar lleugerament», va assegurar el director general de l'organització, Tedros Adhanom, que va apuntar que el fet de considerar el coronavirus una pandèmia no canvia «la valoració de l'OMS sobre l'amenaça que suposa el coronavirus». «No canvia el que l'OMS està fent i no canvia res respecte a allò que estan fent els països», va dir.

Segons va informar Adhanom, ahir a la tarda ja hi havia 118.000 casos repartits en 114 països i 4.291 persones han mort. «En les darreres dues setmanes, el nombre de casos de coronavirus fora de la Xina s'ha multiplicat per 13 i el nombre de països afectats s'ha triplicat», va subratllar. Precisament, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va destacar que els científics apunten que entre el 60 i el 70% de la població d'Alemanya es contagiarà amb el nou coronavirus. Per això, ha fet una crida a actuar amb solidaritat i sentit comú per frenar-ne la propagació.

Merkel va indicar que el «tema central» és el de no sobrecarregar els sistema sanitari, i va insistir que es tracta de «guanyar temps».

Però a més dels efectes sobre la salut i el sistema sanitari, el coronavirus tampoc deixa bones perspectives econòmiques. La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va advertir als caps de govern de la Unió Europea que una falta de resposta coordinada entre governs pot fer que es repeteixi una crisi com la del 2008.

Lagarde ho va dir als líders europeus dimarts en una compareixença telefònica en què va alertar que cal una acció coordinada. Avui està previst que anunciï un paquet de diverses mesures per garantir que la liquiditat i el crèdit no s'esgotin.

En relació amb les perspectives econòmiques per a Espanya, el Fons Monetari Internacional (FMI) va alertar que les previsions són «extremadament incertes» a curt termini.