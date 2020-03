A la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) hi estudien 14 alumnes d'Itàlia. Tots fan Podologia. Un cop al mes són a Manresa per fer classes durant una setmana. Tocava aquesta, però no han vingut. L'activitat acadèmica, però, s'ha mantingut. A distància i amb videoconferència. A la imatge amb el professor Lluís Miquel Riu fa una classe de cirurgia, amb un altaveu amb micròfon incorporat i una gran pantalla a la paret amb els alumnes.