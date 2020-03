Els pressupostos superen un nou tràmit al Parlament

La comissió d'Economia del Parlament va donar llum verd ahir al dictamen dels pressupostos de la Generalitat i al de la llei de mesures fiscals i financeres, que és previst que es votin en el ple programat per a la setmana que ve si no s'ajorna per la crisi del coronavirus.

Avui, la mesa del Parlament decidirà si manté el ple previst per a la setmana que ve o si el suspèn com a mesura preventiva davant la crisi del coronavirus, una sessió en què hi ha programat el debat final del projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 i de la llei d'acompanyament.

De moment, no hi ha cap cas de coronavirus que afecti el Parlament, les autoritats estan en contacte amb la conselleria de Salut per anar prenent les mesures oportunes per garantir la salut i la seguretat de diputats i treballadors de la cambra.

En el debat de la comissió, que s'ha reduït a cinc minuts per cada grup i subgrup, els partits que donen suport al Govern i els comuns han demanat que s'aprovin els pressupostos per poder encarar millor la crisi del coronavirus.

El diputat de JxCat Jordi Munell va dir que els pressupostos són una «eina imprescindible» perquè «no es pot seguir amb els pressupostos prorrogats» davant la crisi del coronavirus. En aquesta mateixa línia, el diputat d'ERC Lluís Salvadó va opinar que la crisi del coronavirus «s'encararà millor amb uns pressupostos aprovats» que no amb els comptes prorrogats del 2017.

L'únic diputat que va fer referència a un possible dictamen del Consell de Garanties Estatutàries ha estat David Cid, de Catalunya en Comú Podem, que va demanar a Cs que no endarrereixi l'aprovació precisament per aquesta crisi sanitària.

L'oposició podria demanar una opinió sobre els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, el que, de fet, ja obligaria a retardar un mes l'aprovació definitiva dels pressupostos en el ple. El dictamen al Consell de Garanties Estatutàries el poden demanar dos grups parlamentaris o bé una desena part dels diputats, pel que està a l'abast de Ciutadans.