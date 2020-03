Aragonés demana més restriccions i que el control únic no sigui "un coll d'ampolla"

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha demanat a l'Estat que adopti més restriccions i que el control únic que ha decretat no sigui "un coll d'ampolla" a l'hora de prendre decisions. "Dilluns s'hauria de suspendre la mobilitat per anar a treballar excepte en allò estrictament necessari", ha dit a Catalunya Ràdio. Ha assegurat que seran proactius a l'hora de plantejar noves mesures, però ha reclamat que aquestes es puguin adaptar a cada territori. "No és el mateix el que passa a Extremadura que el que passa a la Comunitat de Madrid", ha indicat. En preguntar-li per les relacions entre ERC i el PSOE, ha demanat centrar-se ara en la gestió de la crisi sanitària. "Les batalles polítiques, que hi seran, ja hi seran després", ha afegit.

"A mi el que m'importa és que aquestes mesures de contenció contra el virus siguin efectives", ha assegurat Aragonés, que ha demanat celeritat a l'hora de prendre decisions. Si cal un nou confinament per un nou brot, ha dit, caldrà demanar permís al Ministeri de l'Interior, quan en el cas de la Conca d'Òdena es va prendre la decisió en tres hores. "Si s'ha de tornar a fer, anem ràpid", ha reclamat. Malgrat tot, ha assegurat que seran proactius.

Aragonés ha criticat que el govern espanyol hagi aprofitat per recentralitzar competències que no són seves, i en canvi, no hagi pres decisions en allò que sí que li pertoca. Ha lamentat la manca de mesures en l'àmbit econòmic, fiscal i financer i que les decisions que ja han anunciat encara no s'hagin concretat.

El vicepresident ha subratllat que l'estat d'alarma ja implica un comandament, però ha insistit que "es pot fer moltes maneres". "La cursa és per aturar l'epidèmia, no és per veure qui es queda les competències. Centralitzar totes les decisions no és bo, es necessiten respostes ràpides", ha insistit.