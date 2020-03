Torra trasllada a Sánchez el rebuig del Govern al decret d'estat d'alarma

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat aquest diumenge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el rebuig del Govern al decret d'estat d'alarma en creure que "recentralitza competències" i "no frena" la propagació del coronavirus.

En un comunicat, Torra ha criticat que Sánchez no hagi aprovat "cap pla de xoc econòmic" i ha subratllat que per "responsabilitat" la Generalitat "continuarà prenent totes les mesures que consideri oportunes per garantir la salut i el benestar de la ciutadania".

Torra ha considerat "insuficients" les mesures aprovades per l'Estat i ha lamentat que no s'hagi comptat amb ells per definir-les. També ha tornat a reclamar a Sánchez que confini totalment Catalunya i tanqui les fronteres.

Durant la reunió de Sánchez amb els presidents de les comunitats autònomes, Torra ha destacat que la Generalitat fa dies que aplica mesures a Catalunya. Ha emplaçat de nou el president espanyol a confinar la ciutadania a casa, tancar els ports, aeroports i trens, tancar les fronteres i aïllar els focus principals: Catalunya i la Comunitat de Madrid.