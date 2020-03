Acció Sindical del Bages crea una caixa de solidaritat per respondre al virus

Acció Sindical del Bages ha creat una caixa de solidaritat per fer front a la crisi del coronavirus. El sindicat anima la gent a fer donatius econòmics per destinar-los a lluitar contra les conseqüències socials i laborals derivades de la crisi. El sindicat denuncia que, arran del coronavirus, «s'estan disparant els casos que arriben d'ERTO, ERO i vacances obligades o baixes voluntàries de manera forçosa». En aquest sentit, Acció Sindical del Bages assegura que també ofereix assessorament sindical gratuït a totes aquelles persones que es puguin veure afectades per aquesta situació.