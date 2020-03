L'Ajuntament d'Igualada inicia una campanya de desinfecció dels carrers

L'Ajuntament d'Igualada ha començat una campanya de desinfecció dels carrers amb quatre equips de neteja que se centren a actuar en els espais prioritaris de la ciutat, com el mercat municipal, els entorns de l'Hospital d'Igualada, els Centres d'Atenció Primària i les benzineres, però la intenció és ampliar de manera gradual l'àrea a desinfectar.

També es desinfecten periòdicament tots els vehicles municipals com els de la Policia Local, entre altres. L'alcalde, Marc Castells, ha explicat que «la voluntat de l'Ajuntament és incrementar l'àrea a desinfectar per tal de cobrir tota la ciutat, fet que durem a terme gradualment i seguint les indicacions dels experts». Es tracta d'una nova mesura preventiva que acompanya la mesura principal i primordial del confinament.

Per fer aquesta desinfecció el consistori ha hagut d'incrementar els serveis de neteja en els llocs més freqüentats per evitar «al màxim» els contagis de coronavi- rus.

Fonts del consistori igualadí han explicat que s'estan utilitzant desinfectants homologats i s'estan seguint els protocols per aconseguir la inactivació del coronavirus.

A banda d'Igualada, altres ajuntaments de la Catalunya Central estan duent a terme campa-nyes de desinfecció dels carrers. Al Berguedà han informat que ho fan els ajuntaments de Gironella i Puig-reig. En ambdós casos es desinfecten espais sensibles com poden ser l'exterior dels centres d'atenció primària, residències de la gent gran i parcs infantils, a banda dels carrers.

Pel que fa a Berga, el consistori ha reforçat les tasques de neteja viària des d'aquest dilluns per netejar les voreres de tota la ciutat i també aquells espais en què hi ha més afluència aquests dies com podrien ser entrades al supermercats, entre d'altres.