Espanya supera les mil morts i frega els 20.000 casos de coronavirus

L'Estat supera les mil morts i frega els 20.000 casos de coronavirus, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. En total, han perdut la vida 1.002 persones, 235 en les últimes hores. Hi ha 19.980 contagiats, 2.833 més. Es tracta d'un increment del 16,5%, "substancialment menor" que dijous. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha demanat anar amb molt de compte amb la interpretació de les xifres, perquè els casos confirmats, ha dit, "depenen de la sobrecàrrega dels laboratoris". Hi ha 1.141 persones ingressades a l'UCI. A la Comunitat de Madrid es registren 7.165 casos, amb 628 morts. Per darrere se situa Catalunya, amb 3.270 positius i 82 persones que han perdut la vida.