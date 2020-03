La Generalitat apunta que l'afectació de la processionària seguirà a la baixa

Dues branques afectades per la processionària

El departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya apunta que enguany es mantindrà la tendència a la baixa dels últims anys pel que fa a l'afectació de la processionària als boscos de Catalunya. Així, apunten que hi haurà una lleugera disminució de les afectacions més greus, particularment al Pirineu i, en menor mesura al Prepirineu, tot i que les dades generals d'aquesta temporada encara s'estan ultimant.

Tot i això, el departament avisa que malgrat l'esmentada lleugera tendència positiva dels darrers anys, la situació d'afebliment (originada principalment per factors climàtics) que experimenten moltes pinedes a la Catalunya Central fan que sigui necessari mantenir l'esforç en el control de la processionària. En aquest sentit, són molt importants els tractaments que es fan els boscos delterritori cada any. Enguany, els tractaments aeris de control fets la tardor passada van mantenir en general la seva eficàcia habitual. Es va actuar en un total de 17.500 hectàrees de 49 municipis repartits en onze comarques i l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya són tres de les quatre amb més hectàrees tractades.

No obstant això, el DARP recorda que l'objectiu d'aquests tractaments no és erradicar aquesta plaga sinó disminuir els perjudicis que ocasiona a les zones prioritàries i afavorir també l'equilibri natural.

L'afectació de la processionària als boscos catalans és una problemàtica sobre la qual cada vegada hi ha més consens en la necessitat de controlar, sempre de manera respectuosa amb el medi ambient, la seva població. I la raó principal no és la pèrdua de producció de fusta, ni tan sols l'estat fitosanitari de les pinedes sinó que la processionària suposa un problema important en l'economia de molts pobles de muntanya (turisme rural, boletaires, caçadors, perjudicis a la ramaderia extensiva, entre d'altres), a més dels problemes sanitaris que pot ocasionar.

A més d'altres actuacions, des del 2016 l'administració de la Generalitat va decidir tornar a portar a terme tractaments aeris en una superfície aproximada de 20.000 hectàrees cada any que comporten un cost total d'uns 50 euros per hectàrea.

El DARP ha tornat aquest any a apostar pel tractament aeri, ja que presenta una eficàcia d'un 80% de mortaldat a les zones tractades. Tot i això, també es porten a terme altres actuacions com ara l'estudi de tècniques silvícoles per millorar la resiliència dels boscos o la realització de tractaments demostratius terrestres mitjançant l'ús de camions.