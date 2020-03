Berga vigila i fa una crida als veïns perquè respectin l'aïllament domiciliari imposat

Un cotxe avança pel bell mig del passeig de la Indústria de Berga amb els llums d'emergència encesos. Circula molt a poc a poc. Es tracta d'un tot ter-reny dels voluntaris de Protecció Civil de Cercs. Volen que la gent els vegi. Vigilen que es compleixi el confinament. Col·laboren amb la Policia Local, que des de dijous fa controls als conductors que entren i surten de Berga o que circulen per l'interior de la ciutat.

Tot i que en condicions normals, aquesta ciutat de 16.494 habitants està a anys llum de registrar el volum de trànsit i d'animació del famós encreuament de Shibuya a Tòquio, per on es calcula que hi passen 1 milió de persones al dia, l'actual imatge de car-rers tan buits és insòlita. El cant dels ocells se sent més bé que mai.

Pel carrer passen persones amb el buf per sobre el nas, amb mascareta (una imatge impensable fa tan sols una setmana), amb guants a les mans, fan cua per entrar al petit comerç perquè no hi hagi més gent de la permesa a l'interior dels establiments. Operaris de la neteja viària llancen a pressió desinfectant al carrer.

L'alcaldessa, Montse Venturós, llança un videomissatge a través de les xarxes demanat als berguedans que romanguin a casa.

Una veu masculina trenca aquest silenci, estrany i espès, des de l'altaveu d'un cotxe patrulla de la Policia Local. «Només podeu sortir de casa per motius d'extrema necessitat o força major» a causa de l'estat d'alarma vigent. Els vianants no mostren cap emoció visible i caminen cap a la botiga, cap a casa, com a actors involuntaris d'una mala pel·lícula de ciència-ficció. La veu recorda que , « per la seguretat de la comunitat, és obligatori respectar aquestes mesures d'aïllament domiciliari i que, en cas contrari, es poden establir sancions. Si us plau: torneu al vostre domicili».