ICL continua treballant però diu que «la previsió va dia a dia»

L'activitat minera al Bages no s'ha aturat, tot i que ICL extreu al 50%. «Hem partit el torn en dos. Una part dels miners treballen un dia i la resta, el següent», explica Carles Aleman, conseller delegat de l'empresa minera bagenca. A la superfície, l'activitat és l'habitual. La potassa, un fertilitzant clau per al sector agrari, és una matèria essencial per mantenir el consum. L'aturada parcial en la producció es deu més a motius sanitaris que de demanda, ja que hi havia preocupació pel risc de contagi, sobretot en moments delicats com quan es baixa a la mina, en un ascensor de poques dimensions. S'hi han habilitat mesures extremes d'higiene i sanitàries. «Però per demanda, ara mateix, podríem estar treballant al 100%, ara hi ha la campanya forta agrícola al sud d'Europa», diu Aleman.

L'empresa no es planteja, de moment, un ERTO. «No el volem fer, però l'entorn pot canviar d'un dia a l'altre. Que demà hi pugui haver un boom de contagis. No ho sabem, perquè avui el que vam pensar ahir ja no serveix». A més, diu Aleman, «els proveïdors també poden fallar». Per això, a l'empresa minera, «la previsió es fa dia a dia», explica un Aleman notòriament fatigat després d'uns dies de màxim estrès per a la indústria i per al sector econòmic en general.

On no s'atura l'activitat és a la rampa de Cabanasses, que ha de connectar la superfície amb el cor de la mina. Una de les obres clau del pla industrial Phoenix amb què ICL, una de les empreses motor de l'economia bagenca, pretén adaptar-se al nou entorn econòmic i fer un salt qualitatiu i quantitatiu. «S'hi treballa amb normalitat perquè els contractistes estan treballant al mateix ritme que nosaltres. Però no puc parlar del futur», diu Aleman.