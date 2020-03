Un manresà que anava a comprar un gat, entre els multats a la C-16

No havia anat a treballar ni a acompanyar cap malalt, sinó a comprar un gat a Barcelona. Un veí de Manresa va trencar el confinament en agafar el cotxe per anar a comprar la mascota, però els Mossos d'Esquadra el van enxampar quan tornava a casa i el van sancionar. Va ser un dels tres conductors multats ahir al matí en el control que la policia va muntar al peatge de Castellbell i el Vilar, a la C-16, per evitar que ciutadans es desplacin aquest cap de setmana a segones residències.

La mascota va sortir cara al manresà, i és que la sanció per transitar aquests dies –si no és per raons de feina, una urgència sanitària o per acompanyar una persona dependent– és de 600 euros. A part, dos conductors més, membres d'una mateixa família que anaven en dos vehicles, també van ser multats per la policia en voler desplaçar-se cap a França des de València, on resideixen. Van intentar convèncer els agents desplegats que es dirigien a una casa que tenen a la Tor de Querol, a l'Alta Cerdanya, però les ordres de confinament són estrictes i no s'hi valien excuses.

Els Mossos d'Esquadra van aturar més vehicles al llarg del matí, però els conductors van justificar per què havien agafat el cotxe i van poder continuar el seu trajecte. Entre els que van aturar hi havia un veí de Berga que s'havia desplaçat a l'aeroport del Prat per acompanyar els seus pares a agafar un avió en direcció al Marroc. El jove va poder seguir sense ser multat perquè va mostrar els bitllets del vol a la policia.

També hi havia una conductora que conduïa amb matrícula francesa, i que va poder continuar el seu viatge cap al país veí després de mostrar una carta signada pel consolat; treballadors que ense-nyaven justificants, i persones que havien d'acompanyar persones grans al metge. A la tarda hi va haver un altre control al mateix punt, però la vigilància policial era aleatòria a tota la xarxa viària catalana. En total, hi havia 16 agents desplegats ahir al peatge de Castellbell i el Vilar aturant els turismes i deixant passar els camions que circulaven per l'autopista.

Els Mossos volien evitar que els ciutadans se n'anessin de cap de setmana i per aquest motiu van instal·lar un punt de control al peatge bagenc de la C-16, a Castellbell i el Vilar. Es tracta d'un punt molt transitat un divendres normal per habitants de la zona metropolitana que es desplacen als Pirineus. La policia també adverteix que si aquests conductors es troben un altre punt de control, tornaran a ser sancionats.