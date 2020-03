Salut situa dos brots diferents en l'inici de la propagació de la Covid-19 a la Conca d'Òdena

El departament de Salut va haver d'aclarir ahir al vespre el contingut de l'informe epidemiològic fet a Igualada arran del cas de coronavirus, després que la infermera que ha estat assenyalada com a primer element de la cadena de contagi hagi sortit al pas per aclarir que les informacions del Govern no s'adiuen amb el que ella ha viscut. Des del primer moment del brot es va dir des del Govern que es tenia identificat l'inici del brot, i que això era molt important per poder-lo controlar. Una setmana després, amb molts morts a Igualada, la infermera que ha estat assenyalada com a primer element de la cadena de contagi ha explicat que «no va ser a Itàlia com es va dir des de l'inici, ni va ser tractada en els primers moments d'acudir al metge com un possible cas de la Covid-19, ni va participar en un dinar de 80 persones que la Generalitat creu que és un dels focus de propagació.

El secretari de Salut Pública, el doctor Joan Guix, va explicar ahir a la tarda que en realitat hi havia dos focus i que l'origen dels casos d'Igualada és desconegut. «No obstant això, sí que es coneixen dos brots: el primer, en un nucli familiar de 5 persones, confirmat epidemiològicament el 9 de març, i el segon té l'origen en un dinar, celebrat el dia 28 de febrer, en què van participar moltes persones, entre elles professionals sanitaris de l'Hospital d'Igualada que van donar positiu per coronavirus». La relació entre aquests dos brots i l'origen d'ambdós es desconeix.

La infermera que ha estat asse-nyalada com el primer pacient amb coronavirus a l'Hospital d'Igualada ni va ser a Itàlia abans d'emmalaltir com s'havia dit des de l'inici del brot, ni va compartir el dinar que aquest matí s'apuntava des de la Generalitat com un primer focus de propagació. En una carta que ha adreçat a la publicació igualadina La veu de l'Anoia ha indicat que quan es va sentir malament va acudir al metge i en cap moment se li va dir, ni se la va tractar, com a possible persona infectada amb la Covid-19. Els arguments d'aquesta professional, treballadora de l'Hospital d'Igualada, posen en qüestió les conclusions d'un primer estudi epidemiològic que ahir van donar a conèixer les autoritats sanitàries del país.

La infermera demana «una rectificació de la informació incorrecta difosa per part de la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya als mitjans de comunicació», i explica que el seu cas va ser detectat el 9 de març però l'origen de la seva contaminació pel virus es desconeix. «Jo vaig ser contagiada per una font desconeguda, però ni jo mateixa ni ningú de la meva família hem viatjat a Itàlia, tal com s'ha difós en diferents mitjans de comunicació», afirma en la carta.

També desmenteix el principal argument donat aquest matí pel secretari de Salut Pública, Joan Guix. L'informe del Govern català indica que el brot d'Igualada havia tingut origen en un dinar el dia 28 de febrer, on s'haurien contagiat diversos professionals sanitaris, però la infermera assegura que «no vaig assistir a aquell dinar».

Finalment, la infermera defensa la seva actuació davant dels primers símptomes. «Com a professional que són, en el primer moment que vaig tenir símptomes de malaltia vaig anar al CAP. Allà no van sospitar que pogués tenir la Covid-19 ni se'm va fer cap prova en aquell moment ni se'm va diagnosticar d'això. Em van donar la baixa i no vaig tornar a treballar fins que no vaig tenir l'alta mèdica».



Igualada necessita metges

D'altra banda, la consellera Vergés va afegir que els metges i infermeres jubilats recentment als quals ahir es va fer la crida a reforçar el contingent de professionals no estaran a primera línia dels pacients, sinó que farran tasques de suport entenent la vàlua de la seva experiència.

Per la seva banda, després d'haver incorporat una vintena de professionals de l'àmbit de la salut, l'Hospital d'Igualada va fer ahir una nova crida perquè aquelles persones que puguin ajudar en aquests moments de crisi es posin a disposició de la institució. La necessitat principal són personal sanitari.



Defensa del confinament

El tancament de les carreteres que comuniquen quatre municipis de la Conca d'Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena) aixeca crítiques pel que suposa d'aïllament. El tancament, el confinament, es va entendre els primers dies, però un cop que és a tot Catalunya i a tota la població de l'Estat s'ha demanat el confinament, hi ha moltes veus que el posen en qüestió.

La consellera Alba Vergés ha reiterat que el confinament a Igualada continua tenint sentit, tal com és necessari arreu del país. «Els plans de contingència de tots els hospitals s'han aplicat a bon ritme, però a diferència del d'Igualada, on es va haver d'accelerar més, a la resta s'ha tingut més temps per aplicar-los. El temps és magnífic per preparar la xarxa assistencial i només el podem marcar nosaltres», ha manifestat.