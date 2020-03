Tres morts més d'Olesa de Montserrat el dia que les defuncions superen el miler a l'Estat

L'Estat espanyol va superar ahir la xifra psicològica dels mil morts per coronavirus, una afectació que s'escampa arreu i que va deixar tres víctimes mortals més a Olesa de Montserrat.

L'expansió del virus s'accelera i ahir gairebé va doblar el nombre de positius tant a l'hospital de Berga com al de Manresa.

A Olesa de Montserrat, des de l'inici de l'epidèmia fins ara, han mort 7 persones, 5 de les quals de la residència Santa Oliva.

Ahir es va saber que als quatre residents morts s'havia d'afegir una cinquena víctima i que hi havia, a més a més, dues defuncions de persones no ingressades a la residència.

El brot de coronavirus a la residència Santa Oliva en total ja ha afectat 10 persones, n'hi ha 1 més de la residència Sant Agustí, i 4 que serien persones alienes a aquest brot. Entre aquestes quatre persones hi ha una treballadora del CAP d'Olesa.

A l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, ahir hi havia ingressades 39 persones per coronavirus, 13 més que el dia anterior, que eren 26.

A més, hi havia una quarantena de pacients a l'hospital també ingressats pendents de la prova per confirmar si tenen la Covid-19 o no.

Pel que fa als professionals de la Fundació Althaia de Manresa que han estat confinats a casa, la xifra va augmentar però no al ritme que ho havia fet al llarg de la setmana. Ahir eren 106, i 6 d'ells havien donat positiu. Dijous eren 101, i llavors hi havia 5 positius.



102 infectats a Martorell

A Martorell, a l'Hospital Sant Joan de Déu hi havia 86 infectats per coronavirus, dels quals 45 són personal sanitari i 41 pacients ingressats amb positiu (14 dels quals de Martorell, inclòs el personal sanitari).

A aquests 86 de l'Hospital Sant Joan de Déu cal sumar 2 positius ingressats a l'hospital del Sagrat Cor i els 14 veïns de Martorell confinats a casa seva després d'haver donat positiu. En total, 102 persones infectades de coronavirus de les quals 28 són de Martorell.

122 morts a Catalunya

A Catalunya es van produir ahir quaranta defuncions més i la xifra total de víctimes mortals va passar de 82 a 122.

Es van confirmar 933 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, el que eleva la xifra total a 4.203.

Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, 312 persones estan greus. Del nombre total d'afectats 600 són professionals sanitaris.

Pel que fa a Igualada, Salut va confirmar un total acumulat de 209 positius. Sis persones estan greus i 24 han mort amb la Covid-19. Del nombre total de casos, 91 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de l'epidèmia, s'han comptabilitzat fins avui un total de 150 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19 a Catalunya.



20.000 infectats a l'Estat

El ministeri de Sanitat va informar divendres que el nombre de contagis a l'Estat espanyol havia pujat el 16,5% en les 24 hores anteriors, fins als 19.980 casos, 2.833 més que dijous.

El percentatge de nous casos era inferior al de dijous (que va ser del 25%), però el director del centre d'emergències, Fernando Simón, va alertar que calia interpretar aquestes xifres amb cautela, ja que les notificacions estan sotmeses «a molts factors» i convé atendre l'evolució en un període més llarg que el diari.

La caiguda de casos podia estar, per tant, més relacionada amb retards en les notificacions que amb les limitacions de l'estat d'alarma. D'altra banda, el nombre de morts no va deixar de pujar i es va elevar aquest divendres fins als 1.002, 235 més que dijous.

La xifra de contagiats, per voluminoses que puguin semblar, continuen sense comptar tots els casos, ja que als malalts lleus, en tractament domiciliari, no se'ls fan les proves diagnòstiques.