«La feina és vocacional però això no vol dir que ara no tingui por»

En la primera línia de la crisi hi ha el servei sanitari. Lorena Gómez és una infermera de Sant Joan de Déu que ahir, malauradament, va donar positiu, encara que de moment sense símptomes, i va quedar confinada a casa. Ella reconeix que té «por, sobretot per la desconeixença que tenim d'aquest virus, encara que la nostra feina és vocacional. Tenim el suport dels nostres comandaments i suport psicològic en cas de necessitat. Hem viscut altres moments durs, però mai com aquests. L'estrès està passant factura. Els malalts pel coronavirus no tenen acompa-nyants i hem de ser nosaltres que hem d'estar al seu costat, sempre evitant el contacte. Tot plegat no és fàcil, ho estem passant malament i cal preparar-se per a un brot encara més elevat, per a un col·lapse. En el meu cas, la principal angoixa ha estat, quan he arribat a casa, pensar que puc contagiar la família».