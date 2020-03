Els imprescindibles per trampejar la crisi

La consigna és clara: de casa a la feina i de la feina a casa pel camí més curt, si el seu lloc de teball no té la persiana abaixada ni ha fet un expedient temporal. I la resta del dia, quedi's a casa. Si pot, teletreballi. Però hi ha persones que no poden teletreballar i que el seu lloc de treball no abaixa la persiana perquè es considera un servei essencial, encara més en moments com aquests.

La llista l'encapçalen els professionals de la salut, que de sobte es troben exercint un ofici de risc en condicions de saturació i recursos insuficients. Se'ls aplaudeix cada tarda però agrairien que també els enviessin mascaretes, bates, desinfectant, llits, i més personal.

L'hospital i el farmacèutic es veuen obligats a actuar, correm-hi tots, quan ha fallat la prevenció, i perquè no falli encara més són imprescindibles els policies locals i catalans que informen amablement els inconscients, si més no en primera instància.

La mobilitat està limitada però garantida per als casos justificats, i taxistes, ferroviaris i conductors d'autobús estan al peu del canó, igual que els bombers, que és un ofici en estat de guàrdia per definició.

És essencial que comprem productes d'alimentació, higiene i neteja, i per tant són indispensables els venedors de carn, peix, pa, fruita i verdura, i els supermercats de barri o de polígon. I de tot el que es compra una part acaba a la brossa, que també és indispensable recollir perquè la ciutat mantingui la condició d'higiene, amb els contenidors regularment buidats i els carrers escombrats i regats.

Aquestes i altres són activitats imprescindibles que no es poden teletreballar. Els periodistes podem escriure una part del diari que tenen a les mans des del menjador de casa gràcies a la telemàtica, però els impressors han d'estar a peu de rotativa i els quiosquers han de recollir i endreçar els paquets d'exemplars a primera hora del matí per vendre'ls als lectors, perquè la premsa és un servei essencial.

Entre una cosa i l'altra comptaríem algunes desenes d'especialitats laborals obligades per la seva especificitat a interactuar amb més o menys intensitat i proximitat amb la resta de ciutadans, i ho fan amb consciència del deure malgrat que de l'enemic invisible no se n'acaben de conèixer els topants precisos i mai no estan segurs de gaudir de tota la protecció que els agradaria.