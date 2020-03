Més de 300.000 usuaris deixen de viatjar amb els ferrocarrils 'Catalans'

La reducció de la demanda a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha situat a l'entorn del 90%. Les recomanacions i indicacions per reduir la mobilitat per l'alerta del coronavirus s'han traduït en una disminució de més de 300.000 desplaçaments diaris a les línies de FGC.

Per a les persones que es veuen obligades a utilitzar el transport públic per als seus desplaçaments i per al personal de la companyia que garanteix seguir prestant un servei de qualitat, la companyia ha aplicat un paquet de mesures higièniques específiques tant als trens com a les estacions, instal·lacions i oficines amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi. També ha dt a terme un conjunt d'actuacions de caire informatiu i organitzatiu dirigides a les persones que treballen a FGC.

Segons les xifres d'aquesta setmana, a partir de dimecres, la reducció ja va superat el 90%. Per línies, la disminució a la Barcelona-Vallès ha estat del 91% i a la Llobregat-Anoia, d'un 85%. La concentració a trens i andanes ha estat per sota del 33%.