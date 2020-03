El número de víctimes per coronavirus a l'Estat puja a 2.182

L'Estat espanyol ja acumula 33.089 casos confirmats de coronavirus i 2.182 morts per la malaltia. La xifra suposa un increment de 4.517 nous casos en les últimes 24 hores i 462 morts més. Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les Unitats de Cures Intensives (570 més que fa 24 hores) i se n'han curat, 3.355, 780 més que aquest diumenge. La comunitat de Madrid continua concentrant el major nombre d'afectats, amb 10.575 i 1.263 morts; seguit de Catalunya, amb 5.925 casos i 245 morts per la covid-19.

La Comunitat de Madrid continua concentrant més d'una tercera part dels casos, amb 10.575. A més, hi ha hagut 1.263 dels 2.182 morts, més de la meitat dels que s'han produït a tot Espanya. Pel que fa als ingressats a les UCI, la comunitat hi té 942 persones i s'han curat més de 2.000 persones, concretament 2.063.

Catalunya és la segona comunitat en nombre de casos amb 5.925 i 245 morts. A les UCI hi ha 551 persones ingressades i se n'han donat d'alta 644. El País Basc registra 2.421 casos aquest dilluns, amb 120 morts, 92 ingressats a les UCI i 283 curats.

