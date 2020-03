Jesús també es queda a casa

La Passió d'Esparreguera dura més de quatre hores i Jesús surt a gairebé totes les escenes. Per assegurar que res no falli, dos actors es reparteixen les funcions. En la primera, la del 8 de març, qui va pujar a l'escenari va ser Edmon Reynés, que ja tenia experiència.

La novetat d'aquest any era el debut com a nou Cristu de Jaume Navarro Tovar. Va començar a preparar-s'ho a l'octubre i, des de llavors, els assajos han estat constants. Però la Passió, com tantes altres coses, també s'ha ajornat. Feia 80 anys que això no passava, des de la guerra civil.

Les entrades per les funcions a partir del 4 d'abril encara es troben a la venda, però tot fa pensar que s'hauran de cancel·lar. Les últimes dates previstes són l'1 i el 3 de maig. El Jaume encara no té clar si podrà estrenar-se.

Doblement confinat

Ha passat de l'estrès i els nervis a frenar en sec. Ja li havia arribat de Madrid la perruca de cabell natural, però ara dubta de si val la pena deixar-se créixer la barba. «És una situació surrealista», sospira. Aquests dies els haurà de passar a casa. Li toca estar reclòs per partida doble. El laboratori on treballa d'enginyer va aturar divendres la seva activitat.

«La Vicky, la Núria, el Marc?, l'equip de direcció ha treballat durant mesos. Ningú s'hi guanya la vida però s'hi posen moltes hores. Ni que fos al juny, s'hauria de fer, per tot el que hi ha al darrere». No perden l'esperança. Encara que, si deixen passar moltes setmanes, potser els caldrà tornar a assajar de nou per fer memòria.



El fill de la Verge Maria

La Passió d'aquest any era especial per al Jaume, que sempre hi ha estat vinculat: hi va aparèixer per primera vegada de nadó i els últims anys feia de Centurió. A més, a l'escenari hagués coincidit amb la seva mare fent de Verge Maria i el seu pare, de Sant Pere.

«Podríem fer la Passió a casa», explica amb humor. S'ho pren amb la mateixa bonhomia que la resta de gent que hi participa. Aquests dies van penjant petits fragments de l'obra filmats amb el mòbil de manera casolana. Es poden trobar a l'Instagram @lapassioesparreguera.



Un Crist més humà

L'encàrrec de fer de Jesús per primer cop el tenia il·lusionat. «És el text que és, però volia donar-li un caire més humà, més proper. També he estat mirant moltes pel·lícules».

El paper de Jesús és complex i els actors que l'encarnen repeteixen diversos anys, per aprofitar la feinada. També perquè costa trobar qui assumeixi compromisos d'aquesta envergadura.

Dirigits per quarta vegada per Vicky Alvelo, l'activitat de les últimes setmanes al mateix teatre era intensa. Són representacions on hi ha implicades fins a 600 persones, des de qui s'ocupa del pàrquing, la tramoia, la neteja o el vestuari. Aquest any també era el primer en què els músics havien d'estar dirigits en algunes funcions per una dona, Anna Niebla.

«Amb aquestes cancel·lacions l'entitat patirà, com està patint tota la cultura», explica. «L'important és que afecti el mínim de gent i que l'any que ve hi puguem ser tots una altra vegada».