Catalunya ha rebut prop d'un milió de mascaretes de l'Estat en 15 dies segons les dades de l'executiu espanyol

Catalunya ha rebut 957.633 mascaretes provinents de l'Estat entre el 10 i el 26 de març, segons les dades que ha fet públiques Presidència del Govern. En total s'han distribuït 7,47 milions d'unitats d'aquest equipament de protecció a través del Ministeri de Sanitat al conjunt de Comunitats Autònomes. Catalunya és la segona regió que n'ha rebut més, just per darrere de Madrid, on se n'han enviat més del doble, concretament 2.207.468. En tercera posició s'ha situat Andalusia, amb 846.474 unitats. Des de l'executiu estatal també s'ha indicat que les operacions de compra de material sanitari amb la Xina, que van començar fa uns dies, ascendeixen aquest divendres a 578 milions d'euros.

Les noves adquisicions consten de 100 milions més de mascaretes quirúrgiques per a la protecció dels pacients, 3,5 milions de mascaretes del tipus FFP2 i FFP3 per protegir la salut dels professionals de la sanitat, 100 milions de guants de nitril i 260.000 envasos de solucions hidro-alcohòliques.

En total, l'executiu espanyol calcula que s'han adquirit fins ara 659 milions de mascaretes quirúrgiques per als pacients de centres sanitaris, i s'han tancat contractes que "garanteixen" la compra de 30,3 milions de mascaretes FFP2 i FFP3.