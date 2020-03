Dotze treballadores de la residència de la vall de Lord s'hi confinen per evitar riscos

Un grup de 12 treballadores de la residència La Vall situada a Sant Llorenç de Morunys han decidit confinar-se dins la residència amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi dels 49 residents que hi tenen.

El confinament de les treballadores va començar la nit de dimecres i no té data de finalització ja que la intenció del centre és que duri fins que s'anul·li el confinament a tot l'Estat. «Va arribar un punt en què, tot i prendre totes les mesures necessàries, el fet que el personal anés a casa i tornés a treballar vam creure que era un risc. El que intentem és aconseguir un risc zero», assegura la directora del centre, Elvira Grífol.

La directora de la residència assegura que ja feia dies que es van plantejar aquesta possibilitat després que una residència de Lleida prengués la mateixa mesura, però fins que no hi va haver un equip suficient de persones disposades per dur a terme el confinament sense que es veiés minvat el servei als residents, no es va decidir tirar-ho endavant. «Intentem fer el mateix horari de cada dia perquè els usuaris no tenen per què notar que hi ha hagut un canvi en la seva activitat», explica. Grífol destaca també que les 12 treballadores es reparteixen totes les feines, a part de cuidar els residents, com la neteja i la cuina.

La residència ja fa uns quants dies que està preparada per dur a terme el confinament i s'ha habilitat un espai de descans per a les treballadores així com una zona d'aïllament per si hi hagués alguna persona dins la residència que donés indicis de tenir la Covid-19.