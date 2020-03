El coronavirus deixa més de 530.000 contagis i 24.000 morts al món

La pandèmia del nou coronavirus ha superat els 530.000 contagis i ha causat la mort a més de 24.000 persones al món, una crisi sanitària en la qual els Estats Units han sumat 18.100 casos en un dia, l'increment més gran que s'ha registrat i que supera el de la Xina al febrer, quan estava en la pitjor fase del brot.

Segons la xifra global que ha actualitzat aquest divendres a les 8.00 hores la Universitat Johns Hopkins, la pandèmia del nou coronavirus s'ha estès a 176 països i territoris, i ha deixat un total de 533.416 infectats, 24.082 víctimes mortals i 122.710 recuperats, la majoria a la Xina (74.180).

Els quatre països més afectats per la pandèmia -Xina, Itàlia, Estats Units i Espanya- sumen més de 306.000 casos, que suposen més de la meitat del total de persones infectades al món, després que el ritme de creixement de la pandèmia s'hagi accelerat aquestes setmanes.

Des que va començar el brot a la ciutat de Wuhan el desembre del 2019 fins que es van registrar els primers 100.000 casos van passar 67 dies, mentre que a la xifra de 200.000 positius s'hi va arribar onze dies després i a la de 300.000 només quatre dies més tard, segons la BBC.

Dimarts es van superar els 400.000 casos, tres dies després que dissabte s'arribés a la xifra de 300.000 positius al món. Si es manté aquest ritme de creixement, el nou coronavirus arribarà als 500.000 casos aquesta mateixa setmana.

Els Estats Units se situen com el país més afectat per nombre de casos, amb un total de 85.991 contagis i 1.296 víctimes mortals, i comptabilitzen 18.100 casos en un dia, resultat que supera el de la Xina al febrer, amb 15.000 positius, quan el gegant asiàtic afrontava la pitjor fase de la pandèmia.

A conseqüència d'aquest increment, la Xina se situa en segona posició per darrere dels Estats units amb 81.782 casos positius i 3.291 víctimes mortals. El gegant asiàtic manté el brot practicament controlat i comptabilitza més de 74.000 persones recuperades.

Itàlia, de la seva banda, continua creixent en nombre de contagis i se situa com el tercer país més afectat per nombre de casos, amb 80.589 positius, uns 1.100 menys que la Xina, i es manté com el país amb més víctimes mortals, amb 8.215 morts.

En quarta posició hi ha Espanya, amb 57.786 positius, 4.365 víctimes mortals i 7.015 persones recuperades, segons les dades que s'han actualitzat aquest divendres a les 8.30 hores. Espanya va superar dimarts la Xina en nombre de morts i és el segon país amb més víctimes mortals després d'Itàlia.