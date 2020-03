Bolvir amplia la xarxa d'aigua per abastar les granges del sud del terme

L'Ajuntament de Bolvir ha ampliat la xarxa municipal d'aigua potable per tal de fer-la arribar a les explotacions ramaderes situades al costat sud del terme municipal. El projecte ha permès als ramaders locals millorar la gestió de les granges substituint instal·lacions pròpies que recollien l'aigua de pous i torrents.

L'ampliació de la xarxa municipal d'aigua ha comportat la instal·lació d'uns tres quilòmetres nous de canonades per una zona del terme, al costat sud de la car-retera N-260 en els vessants que limiten amb el riu Segre. Des de l'Ajuntament han xifrat en una desena de granges, així com algun habitatge que també és a la zona, com els beneficiaris directes de l'actuació. L'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha remarcat la importància del projecte pel que suposa pel sector ramader disposar d'un sistema segur i regulat d'accés a l'aigua potable. En aquest sentit, l'alcalde ha apuntat que és, alhora, una de les actuacions importants del mandat municipal actual. Les obres han consistit en la instal·lació de les canonades, així com dels elements propis de recepció en cada usuari. La instal·lació de la nova xarxa està provocant que altres veïns demanin al consistori la possibilitat de connectar-s'hi. El projecte ha disposat d'un pressupost de 130.000 euros i una ajuda de la Diputació de Girona de 36.000 euros. Bolvir, amb un terme municipal de 10,6 quilòmetres quadrats, disposa d'una capacitat d'emmagatzematge d'aigua de 1.750 metres cúbics. Aquestes reserves es gestionen a la zona de dipòsits situada sobre la séquia de la Solana, des d'on s'abasteix el poble de Bolvir i la resta de nuclis i urbanitzacions.