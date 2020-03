Igualada habilita el pavelló de les Comes com a hospital

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va anunciar ahir que han començat les obres per convertir el complex esportiu de les Comes en un hospital de campanya amb capacitat per a 100 llits i ampliable, que podrà estar a punt entre dilluns o dimarts de la setmana que ve. És possible que la setmana ve l'Hospital d'Igualada arribi al seu límit.

«L'hospital i el CatSalut ens informen de la gran quantitat de casos que estan arribant, entre 25 i 30 diàriament, el que pot provocar que la propera setmana no puguem donar a l'abast en el nostre hospital per atendre tots els ciutadans que ho requereixin», va explicar l'alcalde. L'hospital de campanya s'està muntant amb l'assessorament logístic de Metges Sense Fronteres, així com el departament de Salut i altres cossos d'emergències.

El responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Igualada, Josep Boix, ha explicat que el complex esportiu és la infraestructura que més s'ajusta a les necessitats i ha detallat que, de les dues pistes del poliesportiu, la de bàsquet es convertirà en zona hospitalària i la d'hoquei es dedicarà a l'entrada i sortida de mercaderies, professionals i altres qüestions logístiques. La pista de bàsquet ja disposa de calefacció i es pot dividir en tres espais diferents.

L'alcalde va repetir que esperen no haver d'utilitzar aquest hospital de campanya, però va admetre que, amb les dades de l'hospital, «temen» que serà necessari.

Paral·lelament, i insistint en l'objectiu d'avançar-se als esdeveniments, Castells va explicar que, a partir del 10 d'abril, l'antic edifici de la Mútua Igualadina estarà enllestit i a disposició del departament de Salut.

El brot a l'Hospital d'Igualada acumulava dijous al vespre 395 positius de coronavirus, dels quals 140 són professionals sanitaris, i 50 morts.



L'hospital recupera personal

Un dels principals problemes que ha tingut l'Hospital d'Igualada per afrontar la crisi ha estat la manca de personal a causa de la infecció per coronavirus o d'haver de quedar aïllats per haver estat en contacte amb persones infectades. Anit es va donar a conèixer una notícia positiva per al centre: els darrers dies ha reincorporat 85 professionals sanitaris.

A més, des de dimecres tots els professionals d'aquest centre s'estant sotmetent a un test per comprovar si són positius del coronavirus SARS-CoV-2. Els primers a qui se'ls va fer el test van ser aquells que estaven en quarantena preventiva arran d'haver estat en contacte amb algun positiu, i els que obtenen resultats negatius ja es reincorporen a l'Hospital d'Igualada.

Es preveu que en les properes hores la xifra de recuperacions augmenti a mesura que es vagin coneixent els resultats dels tests i que l'hospital recuperi una bona part del personal que fins ara estava aïllat de manera preventiva o que havia donat positiu.