Manresa arriba a 31 morts, Igualada supera el mig centenar i a Berga ja en són tres

La xifra de morts a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per coronavirus segueix els darrers dies un creixement exponencial i cada 24 hores la quantitat és més elevada. Ahir van morir vuit persones en un sol dia, el dia anterior van ser sis, l'anterior cinc... En total 31 víctimes en poc més d'una setmana.

A més, ahir hi havia 152 ingressats amb el positiu confirmat i 96 professionals confinats dels quals 63 són també positius.

A Igualada, ahir es van haver de lamentar set defuncions més, que eleva el total a 57. El departament de Salut de la Generalitat va confirmar un total acumulat de 508 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris.

Pel que fa a Berga, l'Hospital Sant Bernabé té 40 pacients ingressats que han donat positiu a la prova de la Covid-19.

També s'han detectat 8 professionals més que han donat positiu i que estan en règim d'aïllament i seguiment domiciliari.

D'altra banda, ahir es van donar 2 noves altes. I s'ha produït una nova defunció les darreres hores i ja en són tres.

Al conjunt de Catalunya, el departament de Salut va informar que en les últimes hores s'havien confirmat 1.323 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que elevava la xifra total a 14.263. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 1.070 persones. Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.324 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 2.485 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 3.106 altes hospitalàries, 162 de les quals en el brot d'Igualada.

Xifra màxima a l'Estat

L'Estat espanyol ha sumat 769 nous morts per coronavirus les últimes 24 hores i 7.871 positius de Covid-19.

L'últim balanç fet públic ahir pel ministeri de Sanitat va ser de 4.858 defuncions per coronavirus i 64.059 casos confirmats.

Després que dijous es registrés per primer cop en deu dies una baixada de l'increment diari de morts, la d'ahir va ser la xifra més elevada de defuncions en un sol dia registrada des de l'inici de la crisi.

Sanitat va xifrar en 4.165 les persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 486 més que el dia anterior.

També es van donar d'alta 9.357 pacients, 2.342 més amb relació al total de curats registrat fins dijous.

Amb les dades de dijous, la Comunitat de Madrid continuava sent la comunitat autònoma amb més afectats, amb 19.243 positius i 2.412 morts, seguida de Catalu-nya amb 12.940 casos i 880 morts.

El total de positius implica un augment del 14% amb relació a les dades de positius confirmats el dia anterior. És un increment diari menor, ja que el del dia abans va ser del 18%. Pel que fa a les defuncions, els 769 morts en les 24 hores anteriors implica un augment del 18,8%.

El nombre de persones a l'UCI va augmentar el 13,2%, i les altes, el 33,3%.

37 positius a Olesa

A data d'ahir eren 37 les persones d'Olesa de Montserrat que havien donat positiu en la prova del coronavirus, segons les dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat a l'Ajuntament.

Per a l'alcalde, Miquel Riera, és una xifra que cal lamentar, especialment per l'impacte que està tenint entre la gent gran i amb patologies prèvies. Fins ara han mort a Olesa 16 persones, de les quals 12 són interns de la residència Santa Oliva i dos de la residència Sant Agustí. La dada favorable és que no es coneixen nous contagis entre els interns de les dues residències, fet que indicaria que les mesures preses ajudarien a la contenció del brot.

Set morts més a Martorell

Ahir es van haver de lamentar set morts més a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Hi havia123 infectats per coronavirus, dels quals 78 personal sanitari i 45 pacients ingressats amb positiu (18 dels quals de Martorell, inclòs el personal sanitari). A aquests cal sumar 20 positius ingressats a l'Hospital del Sagrat Cor i 24 veïns de Martorell confinats a casa.