Un manresà denuncia preus abusius de Mémora, que rebutja «del tot» l'acusació

La denúncia del músic manresà Oriol Barri que Mémora havia intentat vendre a la seva família un fèretre més car del necessari per la mort del seu avi a Barcelona de coronavirus ha desfermat una tempesta mediàtica sobre el preu dels sepelis amb informacions a TV3 i Cuatro, entre altres mitjans. Mémora va assegurar a Regió7 que rebutjava les acusacions i es reservava el dret d'emprendre accions legals.

Barri va assegurar que un comercial de la companyia els va advertir que el taüt havia de ser especial pel fet de la infecció. Valia prop de 1.600 euros perquè es podia tancar al buit. Barri va fer una piulada indignada per aquest i altres conceptes que feien apujar la factura a prop de 4.000 euros. Finalment, Mémora va accedir a canviar el fèretre per un de convencional.

En canvi, no se'ls va estalviar altres conceptes com la cerimònia, «que no n'hi haurà», i la preparació del cadàver per a la vetlla, «que tampoc». Quan es va demanar justificació per aquests imports, se'ls va dir que eren per la «conservació» del cadàver fins que fos incinerat. El president de l'associació de petites funeràries Esfune, Aureli Sánchez, va anar més enllà i va acusar el ministeri de Sanitat de «no ser clar» en els requisits necessaris pel que fa als protocols de comiat en casos de defunció per coronavirus.



Mémora defensa que és «ètica»

Per la seva part, Mémora «rebutja del tot» les acusacions i assegura que «s'està prestant un servei de salut pública obeint els més alts estàndards de qualitat, ètica i atenent tots els requeriments logístics i sanitaris que una situació tan excepcional i complexa planteja a un servei com el funerari».

Afegeix que s'ha establert un protocol especial per al tractament d'aquests difunts que abasta tant especials condicions logístiques i de trasllat com de condicionament sanitari del difunt.

Destaca també que el servei funerari que realitza Mémora ara «es presta en excepcionals condicions de seguretat. El servei de recollida de difunts i les mesures d'higiene demanen un enorme esforç logístic que la companyia realitza i continuarà realitzant tenint en compte tots els protocols de seguretat dictats per les autoritats sanitàries». A més, assegura que treballa en la reorganització de tots els seus equips i en l'actualització dels processos.