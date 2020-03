Bergacomercial posa en marxa un sistema de repartiment a domicili

L'entitat Bergacomercial ha posat en funcionament un servei de repartiment a domicili per als seus associats, per al qual assumeix la contractació d'una persona a mitja jornada. D'aquesta manera s'afavoreix la seguretat dels comerços, ja que ni els veïns ni els comerciants s'hauran d'exposar al coronavirus i es podrà mantenir el confinament amb més rigor.

El sistema implicarà que cada client s'haurà de posar en contacte amb el comerç, ja sigui per telèfon o per WhatsApp, i establir la forma de pagament i la seva adreça. El repartidor, que prendrà totes les mesures sanitàries, farà el lliurament, sempre l'endemà de la comanda, tant a Berga com als voltants.

En una nota feta pública ahir, Bergacomercial també explica que entre les seves accions hi ha l'aprovisionament d'EPIS –equips de protecció individual– per a tots els socis que ho han demanat, així com l'actualització constant de la informació sobre l'activitat de les empreses. L'entitat està en contacte amb l'Ajuntament i els cossos de seguretat, i també amb la PIMEC Catalunya. El president de l'associació fa cada dia una nota de WhatsApp per als socis.