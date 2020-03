Les UCI de sis autonomies ja estan al límit

El director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha alertat que les UCI de sis comunitats autònomes estan al límit, i n'hi ha tres que s'hi apropen ràpidament, tot i que no ha volgut especificar quines. Simón ha indicat que l'evolució del virus s'ha estabilitzat, "sembla que fins i tot estigui començant a baixar", però ha advertit que el perill és la letalitat fruit d'una "massificació" en cas de col·lapse de les UCI. Sobre el material de protecció, ha reconegut que no s'estan fent les comandes que els agradaria, però sí que s'està aconseguint reposar a temps, encara que sigui una mica just.

En la seva roda de premsa diària, Simón ha remarcat que l'increment de positius és del 9%, i ja fa dies que va baixant, però ha advertit que ara el perill està a les UCI. Precisament, ha argumentat que les noves mesures de restricció que aprovarà aquest diumenge el govern espanyol intenten reduir els casos susceptibles d'ingrés en UCI perquè aquestes unitats puguin anar donant altes i que no hi hagi col·lapse.

El temps de duplicació és variable entre comunitats, però s'està aproximant als objectius, ha dit Simón. Alguns indicadors van en "molt bona direcció", ha afegit. Així les coses, el punt "crític" són les UCI, i ja hi ha sis comunitats que estan "al límit".

Sobre recaigudes o temps superiors als 14 dies de la malaltia, com el cas d'Irene Montero, Simón ha indicat que es poden produir casos concrets, però ha insistit que els protocols per a les situacions generals són correctes. No consta, ha dit, que aquestes permanències del virus més enllà dels 14 dies suposin un risc per a la transmissió en la comunitat.

Vergés garanteix llits per als crítics a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha negat aquest diumenge que hi hagi col—lapse a les UCI dels hospitals catalans. Segons ha dit, actualment n'hi ha més de 1.700 i la xifra continua creixent. Vergés ha assegurat que, ara mateix, la majoria de llits de crítics estan ocupats per pacients malalts de coronavirus, fet que deixa una part molt petita per a d'altres malalts amb patologies greus que també els necessiten. "Això vol dir tot el sistema sanitari està totalment centrat a tractar la Covid-19, amb una mobilització exemplar sense precedents", ha assegurat.