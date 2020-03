Un grup de voluntaris, coordinat per l'Ajuntament de Súria, ha començat la tasca de confecció de mascaretes amb material cedit per l'empresa Robin Hat, de Rubí, que està especialitzada en la fabricació de casquets sanitaris per a quiròfans. La firma surienca de complements tèxtils Caymon ha facilitat roba de cotó i gomes. Les mascaretes es posaran a disposició dels col·lectius de risc.