La Festa dels Pubills de Valls suspèn l'edició del 50 aniversari

El Gremi de Pubills de Valls de Torroella (Sant Mateu de Bages) ha decidit suspendre l'edició d'enguany de la tradicional Festa dels Pubills, com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus. Enguany s'havia programat per als dies 24, 25 i 26 d'abril i se'n celebrava el cinquantenari, motiu pel qual es preparava amb actes especials. La suspensió afecta tant la festa com la fira d'artesans que es feia en paral·lel. La Festa dels Pubills és probablement la més coneguda i singular del municipi de Sant Mateu. Es va iniciar el 1971 i s'inspira en la figura del pubill, que és qui s'ha traslladat a viure a casa dels sogres. Fins i tot disposa d'un himne, i el seu patró és sant Pere Màrtir.