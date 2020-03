El Congrés rebutja de nou investigar la Casa Reial

La Mesa del Congrés dels Diputats ha descartat de nou la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre les "presumptes irregularitats comeses per membres de la Casa Reial". La iniciativa proposada pels grups d'ERC, EH Bildu, el grup plural i el mixt i el PNB ha estat tombada amb els vots contraris del PSOE, PP i Vox i el vots a favor d'Unides Podem. Els lletrats de la cambra han al·legat que la proposta no es pot admetre a tràmit tenint en compte la posició institucional del Cap de l'Estat en el marc constitucional i d'acord el que estableixen els articles 56,3 i 65 de la Carta Magna. Tal com s'ha fet en altres ocasions, s'ha tingut en compte la jurisprudència del Tribunal Constitucional i els precedents existents al Congrés.

Durant la reunió virtual de la Mesa d'aquest dimarts la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha sotmès a decisió de l'òrgan la qualificació i tramitació de les iniciatives parlamentàries registrades entre el 9 i el 25 de març.

Així, s'han qualificat quatre convenis internacionals enviats pel govern espanyol, tres proposicions de llei dels grups parlamentaris, 20 proposicions no de llei pel ple, 97 proposicions no de llei en comissió, 12 preguntes orals en comissió, 1.252 preguntes al govern per resposta escrita, 192 preguntes a la corporació de RTVE, 53 sol·licituds d'informe, diverses compareixences del president del govern espanyol i ministres i dues propostes de reforma del Reglament.

D'altra banda, la Mesa ha admès a tràmit i traslladat a la comissió de sanitat i consum la sol·licitud de compareixença a petició pròpia del ministre de Sanitat que se celebrarà aquest dijous.