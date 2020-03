La Policia Local de Solsona felicita els infants confinats que fan anys

La Policia Local de Solsona s'ha emmirallat en la iniciativa que s'està estenent a diversos municipis del país per felicitar l'aniversari dels nens i nenes d'entre 2 i 10 anys d'una manera especial mentre duri el confinament.

A partir d'aquesta setmana un parell d'agents s'aproparan fins a l'exterior del domicili de l'infant que faci anys amb el cotxe patrulla i la sirena posada. Pels altaveus anunciaran qui busquen i, quan la persona afortunada aparegui, li mostraran una pancarta per desitjar-li per molts anys des del carrer i li posaran una popular cançó. També li deixaran a la porta un obsequi format per material divers, entre el qual hi ha un conte editat per a l'ocasió de Sílvia Tor-ralba i Jordi Torrent, un quadern per pintar del Pou de Gel i un bar-ret de palla.

Josep Garcia, cap de la Policia Local, va tenir la idea de fer els aniversaris dels infants una mica més especials i els agents ho van acollir amb entusiasme. «Em fa sentir orgullós de la plantilla que s'avinguin a participar en propostes que fan més suportables les restriccions. Sempre m'agrada que prenguem part en accions socials, com aquesta o la recollida de mascaretes», explica Garcia.