El Consell habilita un telèfon d'atenció i suport per als col·lectius vulnerables

El Consell Comarcal del Berguedà ha impulsat un nou servei de suport i atenció a les persones, en la situació actual de confinament. Aquest està especialment dirigit a persones i famílies en situació de vulnerabilitat que, a causa de la situació de confinament, necessiten de suport i assessorament per desenvolupar-se en aquestes circumstàncies.

El servei d'informació i suport emocional disposa d'un telèfon de contacte, el 671 027 403, operatiu de les 9 del matí a les 5 de la tarda, i ofereix atenció telefònica o per WhatsApp. Els objectius d'aquest servei són facilitar una atenció directa per oferir suport i acompanyament en la situació de confinament, facilitar l'accés i la informació dels recursos disponibles, derivar o posar en contacte aquelles persones en situació de més vulnerabilitat amb els serveis disponibles per atendre'ls, detectar situacions de risc, arribar a situacions d'aïllament o mobilitzar el bon veïnatge.