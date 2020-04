Denuncien quatre joves de Solsona per trencar el confinament i reunir-se

Una patrulla mixta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Solsona va denunciar, dimarts a la matinada, quatre joves veïns del mateix municipi per trencar el confinament i reunir-se en un mateix domicili. Els agents es van desplaçar a l'immoble després de rebre la trucada d'una veïna que es queixava del volum de música. Es tracta de les primeres denúncies registrades a Solsona des que el Govern de l'Estat va decretar l'estat d'alarma. Patrulles mixtes de Mossos d'Esquadra i Policia Local estan duent a terme, els caps de setmana, controls de trànsit a les vies principals d'entrada i sortida de Solsona per garantir la prohibició de desplaçaments a segones residències.

A peu de carrer, també durant les dues primeres setmanes de confinament, s'han fet 211 identificacions de persones i 45 vehicles per garantir el compliment de les ordres decretades per l'estat d'alarma. Fins ara, explica l'Ajuntament de Solsona en un comunicat, no s'ha detectat cap infracció de la normativa i aquesta denúncia la va provocar el volum de la música.