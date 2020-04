Neix una coalició internacional per respondre a la Covid-19 en països amb recursos limitats

Un grup de persones i institucions de referència en els àmbits de la recerca, la salut, el finançament i la presa de decisions han llançat una coalició internacional per enfortir la resposta al coronavirus en els països amb recursos més limitats. És la Clinical Research Coalition i de moment la integren una vuitantena de persones i institucions, entre les quals hi ha l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa". En un article publicat a 'The Lancet', la coalició subratlla que la coordinació i la col·laboració internacional en recerca és "vital" per donar suport a països a l'Àfrica, l'Amèrica Llatina, l'Europa de l'Est i algunes regions d'Àsia en la seva resposta a la pandèmia.

En l'article, els signants argumenten que el nombre de casos confirmats de covid-19 en entorns pobres és "relativament baix" però alerten que els testos disponibles també són "baixos" i que s'espera que el nombre de casos positius creixi de forma "substancial" les pròximes setmanes.

Per això, es marquen com a objectiu accelerar la recerca sobre la covid-10 en aquelles àrees on el virus podria causar estralls en els ja de per si fràgils sistemes de salut i tenir un enorme impacte de salut en les poblacions vulnerables.

"Necessitem urgentment generar evidència per guiar polítiques i pràctiques de salut adaptades", explica Antoni Plasència, director general d'ISGlobal, una de les institucions fundadores de la coalició i l'única de l'Estat que en forma part ara per ara.



Compartir informació

En l'article a 'The Lancet' s'explica que la coalició vol ajudar a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en els seus esforços per combatre la pandèmia. Així, matisen que si bé l'assaig 'solidarity' llançat per OMS és un esforç global sense precedents també es preveuen pocs assajos en països o regions amb pocs recursos.

Per això, les institucions que participen a la coalició faran servir una plataforma en línia per compartir informació i establir col·laboracions per tal de promoure accions ràpides, evitar la duplicació d'investigacions, resoldre problemes i col·laborar en estudis clínics que responguin a problemes de salut pública en països de renda baixa.

La coalició facilitarà una estratègia coordinada per a que totes les dades de totes les regions puguin ser recollides de manera similar, agrupades i compartides en temps real, fet que ajudarà als països i a l'OMS a prendre decisions de manera ràpida i basada en evidència.

A més, els membres de la coalició exigeixen un compromís per garantir l'accés a nous tractaments, de manera que siguin accessibles i assequibles com més aviat millor a països de renda baixa.



Membres

La coalició internacional està integrada per investigadors i persones del món de la recerca de diverses institucions i països d'arreu del món. Per exemple, hi ha personalitats de l'Institut de Salut Global de Ginebra; l'Institut Pasteur a França; la Societat Americana de Medicina Tropical i Salut (EUA); universitats com la d'Adis Abeba (Etiopia), la de Nairobi (Kènia); i fundacions com la Mundo Sano (Argentina), CEADES (Bolívia) o la Bill and Melinda Gates (EUA).