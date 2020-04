Organitzen un concurs amb preguntes sobre el Berguedà per al confinament

La Televisió del Berguedà, amb el patrocini del Consell Comarcal del Berguedà, ha organitzat un concurs anomenat Berguedà o barbàrie. El joc, destinat a les famílies de totes les edats que es troben en confinament per la crisi sanitària, consisteix en un Kahoot! de preguntes i respostes per entretenir la població amb contingut cultural durant aquestes setmanes de monotonia a les llars. Si creus que ho saps tot sobre la comarca i ho vols demostrar, podràs respondre sense error a les 40 preguntes en les que consisteix el concurs. El berguedà Albert Cols s'encarregarà de dirigir i presentar l'especial, que s'emetrà al canal berguedà aquest diumenge, 5 d'abril, a les 19 h en directe. Per poder-hi participar, només has de tenir un telèfon mòbil amb connexió a Internet a la mà, seguir les preguntes que es realitzaran en directe a la televisió i contestar a les diferents preguntes per saber el teu nivell de coneixement sobre la comarca.