«Cal mantenir la comunicació, que l'escola continuï viva»

La crisi del coronavirus està afectant d'una manera directa els nens i nenes. Eva Oliva, mestra de música i coordinadora de primària de l'escola l'Espill de Manresa, admet que «és una situació complicada que pot crear una alteració a nivell emocional. La nostra escola, la veritat, no havia treballat mai de forma virtual i no ens està costant fer-ho. Amb els més grans fem classroom, però també amb els de P1 i P2 proposem activitats, vídeos, cançons, contes, etc.; tenim propostes per a cada nivell, tot i que estem trobant que hi ha famílies que no tenen accés a les xarxes, ni telefon mòbil ni fix. Intentem mantenir la comunicació, que l'escola continuï viva, amb un vincle de treball familiar. Tenim clar que d'aquestes experiències noves per als nens, en principi negatives, en trauran coses bones. Ens tornarem a veure a l'escola? Crec que si, al juny».