El Govern i les universitats acorden mantenir les classes on-line durant l'abril i el maig

El Govern de la Generalitat i els rectors universitaris van acordar ahir allargar les classes on-line durant els mesos d'abril i maig, en espera de l'evolució de la pandèmia de coronavirus. La decisió va prendre's en una reunió encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, amb els rectors de les universitats catalanes. En la trobada, no va descartar-se que es puguin fer activitats presencials el mes de juny, com ara avaluacions o alguns seminaris, tot i que la decisió es prendrà en funció de la situació d'emergència sanitària i d'acord amb l'autonomia que tenen les universitats. Mentrestant, es treballa en mesures per si cal acabar fent avaluacions no presencials. Així, després de Setmana Santa les activitats lectives es reprendran de forma no presencial i es faran de manera virtual durant els mesos d'abril i maig. De fet, una de les universitats catalanes, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ja ha anunciat aquesta setmana que donava per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs.