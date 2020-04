Illa diu que probablement es recomanarà l'ús de mascaretes

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va reconèixer ahir que el Govern està considerant la possibilitat de recomanar a la població l'ús de màscares per sortir al carrer, si bé va assegurar que encara no pot confirmar si s'adoptarà aquesta mesura.

Illa va fer aquestes declaracions en una roda de premsa telemàtica en la qual se li van qüestionar els motius pels quals tant ell com el president del Govern, Pedro Sánchez, portaven màscares en la seva visita a la fàbrica de material sanitari Hersill.

«El president i jo hem complert el protocol establert, si bé, encara que no puc confirmar res, aquesta és una de les mesures que recomanarem», va afirmar el ministre de Sanitat, acompanyat de la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Coordinació, Arancha González Laya.

Precisament, ahir el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va suggerir la possibilitat «d'aprendre» de societats orientals com la japonesa, el Govern de la qual, davant brots de grip, demana als malalts que usin màscara, i acostumar-se a usar «equips de protecció personal en la mesura en què estiguin disponibles en grans quantitats».

D'altra banda, la recomanació de Protecció Civil d'usar mascaretes a les persones que surtin dels seus domicilis per anar a comprar va provocar ahir un cert desconcert, ja que pocs ciutadans han aconseguit comprar-ne alguna.

Protecció Civil aconsella també usar guants per tocar els aliments, així com una bossa o cistella pròpia, la nansa o agafador de les quals caldria desinfectar abans d'utilitzar, i rentar-se les mans quan es torni a casa.

No obstant això, a causa de l'escassetat de mascaretes, guants i altre tipus de material de protecció sanitari, la Generalitat suggereix usar «qualsevol mitjà que tinguem disponible» per tapar-se la boca i el nas en sortir a comprar i recorda diversos mètodes per fabricar mascaretes casolanes.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va haver de precisar ahir que l'ús de mascaretes és «una recomanació, no una obligació», que la Generalitat aconsella «des del primer dia» com a mesura d'autoprotecció davant del coronavirus.

El Govern espanyol ja ha distribuït 18,5 milions de mascaretes i 16,5 milions de guants a les comunitats autònomes per afrontar la lluita contra el coronavirus, segons un comunicat de l'Executiu estatal.

També ha repartit prop d'un milió d'unitats d'altres tipus de material sumant bates, ulleres de protecció i dispositius de ventilació mecànica, entre altres.